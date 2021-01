Olivier Hoarau : 2021 va "confirmer l’installation de nouveaux visages dans le paysage politique"

Depuis sa réélection en mars 2020, Olivier Hoarau n’a eu de cesse d’élargir le champ de ses interventions médiatiques. L'amorce de la dernière ligne droite vers les Régionales de juin lui offre la possibilité d’affiner sa ligne politique. Et avec elle, entrevoir le profil-type de ses futurs colistiers.



En 2020, « Les électeurs ont exprimé une volonté de changement, d’installation de nouveaux visages dans le paysage politique local. Les scrutins qui s’annoncent vont la confirmer. Les Réunionnais ne feront pas machine arrière », prédit-il.



En leadership non dissimulé depuis la mi-2020 pour mener une liste, Olivier Hoarau voit dans l’exemple des municipales de 2014, avec sa propre élection, puis celles de 2020 et l'émergence de nouveaux maires, la confirmation d’une volonté de changement grâce à « une nouvelle génération d’élus porteurs d’une transition politique pour La Réunion. »



Des élus qui ont émergé l'an dernier, Olivier Hoareau pourrait trouver en certains des renforts providentiels. Avec ses futurs colistiers, il compte « faire cesser les affrontements dogmatiques de façade pour ensuite tomber dans des arrangements derrière la cuisine » critique-t-il les pratiques politiques.



Ses allusions se font plus ciblées lorsqu’il aborde les points qui fâchent. « Cessez de faire perdre du temps sur le transport ferré ! Cessez de faire perdre du temps sur un projet comme Vetsee qui doit permettre de ne plus gaspiller de l’eau potable. Cessez de faire perdre du temps sur la formation professionnelle. Cessez de faire perdre du temps sur la mobilité et les déplacements alors que les routes sont saturées et que les Réunionnais vivent l’enfer des embouteillages matin, midi et soir ! », égrène-t-il.



Alors qu’un froid s’est installé entre l’ancien suppléant d’Huguette Bello à l’Assemblée nationale et son parti PLR, Olivier Hoarau livre à Karine Lebon et à tout député qui voudrait s’en saisir, un sujet d'étude pour les prochains mois : l’évolution de nos institutions. Alors que la thème paraît hors sujet en ce moment et seulement 5 ans après l’entrée en vigueur de la Loi Notre, Olivier Hoarau y voit au contraire une urgence.



« Force est de constater qu’il est aberrant que nous soyons encore autant soumis à des injonctions de Paris pour gérer une situation locale (…) Nous devons faire évoluer nos institutions. Évoluer pour que le Réunionnais soit mieux intégré dans la décision qui le concerne. Par exemple, dans les grandes administrations locales, il nous faut être capable de former ici, localement, des Réunionnais qui connaissent le terrain, qui connaissent l’identité réunionnaise, qui connaissent aussi la valeur de la République à La Réunion. Et ça, ça passe par une formation des Réunionnaises et des Réunionnais ici. Je pense qu’il est temps qu’on ait à La Réunion cette capacité à faire des Réunionnais des décideurs locaux, dans les administrations par exemple », illustre-t-il. Un événement tout récent donne du sens à ses propos, selon lui. Si le premier magistrat du Port prend le soin de saluer l'organisation, par le préfet, des rounds de concertation chaque mardi sur la situation du Covid, il regrette, à titre d’exemple très parlant, la fameuse décision de couvre-feu à 24 heures de la Saint-Sylvestre. Une décision dont la ville, et les forces de l'ordre, ont dû assurer le service après-vente en un temps record.



Des "petits projets" qui forment "un puzzle" : la petite pique à ses collègues du Crayon



Son souhait d’évolution des institutions rejaillit sur celle de l’intérêt communautaire. « Quand je parle de faire évoluer les élections intercommunales : oui, il faut rapidement engager des discussions là-dessus. Quand on voit que l’élection intercommunale, c’est un ensemble de petits projets qui viennent former un puzzle après l’élection, ce n’est pas cela un projet de territoire, lorsque l’on sait l’importance des compétences des intercommunalités aujourd’hui », critique-t-il la feuille de route du Territoire de la Côte Ouest.



Sans doute que l’épisode de la fâcherie avec Huguette Bello et Emmanuel Séraphin l’an dernier lorsqu’il s’est agi de désigner qui prendrait la présidence et les vice-présidences du TCO pèse encore dans les réflexions d’Olivier Hoarau, ainsi que le refus du TCO d'autoriser l'ouverture d'une célèbre galerie commerciale plus de dimanches, dont celui du 20 décembre. « C’est le fonctionnement de la gestion intercommunale qui pose la question de la cohérence. Je pense aux habitants de Trois-Bassins et des habitants du Port où leur contribution à l’intercommunalité est très différente. Or, l’intercommunalité aujourd’hui porte de nombreuses responsabilités, avec de nombreuses compétences qui ont été transférées. Donc le Portois, le Trois Bassinois ou le Saint-Paulois doit connaître, avant, les choix de chacun des élus dans ce monde intercommunal. »



Avant d’envisager de plus grandes responsabilités à la Région, le maire a passé en revue quelques indicateurs qui semblent concrétiser le travail mené « avec mes collègues de la majorité municipale ». 3 millions d’euros sont au programme de la réhabilitation du parc locatif social, 4 millions pour la deuxième vie du Parc boisé, le tout dans un exercice budgétaire 2021 qui consacre 12 millions aux investissements. Autre satisfecit : « nous avons jugulé la délinquance : moins 26% et nous allons poursuivre nos efforts ». Cela se traduit par l’augmentation des moyens humains avec un renfort attendu de l’effectif de la police municipale en 2021 et l’installation, à titre expérimental, de caméras de vidéo-surveillance.