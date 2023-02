A la Une . Olivier Dussopt fustige les mairies solidaires de la grève contre la réforme des retraites

Lors des questions au gouvernement à l’Assemblée nationale, le ministre du Travail a rappelé à l’ordre les municipalités qui ont manifesté ouvertement leur opposition à la réforme des retraites. Olivier Dussopt a insisté sur le devoir de neutralité du service public et a dénoncé un manque de respect envers les usagers. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 11:36

Les questions au gouvernement à l’Assemblée nationale sont un exercice démocratique qui permet à l’opposition d’interroger l’Exécutif sur divers sujets. Il arrive également que cette pratique profite à la majorité pour faire passer un message. C’est ce qui s’est produit hier au palais Bourbon.



Lors de sa prise de parole, la députée Renaissance Fanta Berete s’est attaquée à Anne Hidalgo qui a fermé la mairie de Paris en soutien à la grève contre la réforme des retraites. La perche était ainsi tendue à Olivier Dussopt pour exposer la position gouvernementale à ce sujet.

Le ministre du Travail a d’abord rappelé son respect au droit de grève avant d’enchaîner sur le principe de la neutralité du service public. Il a développé son propos en soulignant ce que le droit définit sur ce sujet. Il cite la décision du Conseil d’État de 2005 que les mairies ne pouvaient afficher des "signes symboliques, politiques ou philosophiques" sur les façades des équipements publics. Il rappelle qu’une mairie avait été condamnée par la cour d’appel administrative de Lyon pour cela.



Le ministre du Travail mentionne ensuite l’article de loi qui interdit de payer des agents grévistes, "car si la grève est un droit, le paiement de la grève n’est pas toléré." Il n’exclut pas que ces actions puissent avoir des suites judiciaires.



Après avoir souligné ces éléments, Olivier Dussopt a joué la carte de la morale. Il se prend alors en exemple lorsqu’il était maire d’Annonay en Ardèche. Il assure que malgré ses oppositions avec les gouvernements en place, "jamais je n’ai pris les usagers en otage. Jamais je ne me suis servi des services pour instrumentaliser un procès politique. Et encore moins un procès en illégitimité."

