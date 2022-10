Olivier Babef et Dimitri Parvedy à l’assaut des routes du sud

Le communiqué :



C'est ce vendredi 14 octobre que débutera le 15ème Rallye National de Saint-Joseph, comptant pour le championnat de Rallye de la Réunion. La course, qui compte neuf épreuves spéciales, sur une distance totale de 244 km, se poursuivra le samedi 15 octobre. Un

rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de sports mécaniques de l'ile. Et les moteurs promettent déjà de chauffer pour ce qui s'annonce comme la course la plus chaude de l'année, bien connue pour la qualité de son ambiance et les fortes affluences de "pouakés" qu'elle attire chaque année.



Toujours en lice parmi les 70 participants inscrits pour l'occasion, l'équipe Carden Auto / Top Auto compte bien confirmer les excellents résultats qu'elle a pu glaner à la Ronde de l'Est, précédente course du Championnat qui s'est tenue les 17 et 18 septembre derniers. En effet, l'écurie qui existe depuis bientôt plus de 15 ans, a remporté la première place de sa catégorie F2013, la catégorie F2000, et la 9ème place au classement qénéral, toutes catégories confondues. Des classements de choix que l'écurie aura a cour de conserver en lancant sa Peugeot 206 à l'assaut des routes bitumées du sud, d'autant plus que l'équipe compte parmi

ses membres éminents un régional de l'étape en la personne de Manu Naze , préparateur et originaire de Saint-Joseph.



Une rage de vaincre que l'on sent plus que jamais chez Olivier Babef, le pilote attitré de l'écurie, qui ne cache pas son envie d'en découdre et même "de se frotter aux grosses voitures". Pour celui qui confesse ne courir sur que "une petite voiture", les excellents résultats obtenus lors des derniers rassemblements sont d'autant plus grisants et démontrent qu'une bonne préparation et une équipe compétitive permettent de venir titiller les gros bolides du ,tournoi sur le classement général. Mais au-delà de cette transposition mécanique de la lutte de David contre Goliath, le jeune Saint-Paulois de 35 ans avoue avant tout être là pour

"prendre du plaisir" et satisfaire son goût des sensations fortes, au côté de son copilote Dimitri Parvedy, qui le seconde depuis le début de la saison 2022.



Une passion qu'il pratique depuis bientôt plus de 15 ans en tant que pilote et qui lui a permis de développer à la fois ses talents

au volant mais aussi ses compétences en termes de connaissances mécaniques.



Une expérience qui sera précieuse à lui et à la vingtaine de membre que compte l'écurie Team Garden Auto / Top Auto / Naze Car à l'aube d'affronter ce nouveau challenge sportif.



Après "le bon augure" du résultat obtenu sur les routes de l'Est. Olivier Babef et Dimitri Parvedy comptent bien permettre à leur équipe de réitérer ses excellents résultats sportifs en gardant le leadership dans la catégorie des F2000 et de se maintenir, voire de progresser, dans le Top 10 du classement