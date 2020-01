La grande Une Oise: Un maire renvoie 10 tonnes de déchets devant la porte d'un "makot"

Lundi dernier, Christophe Dietrich, maire de Laigneville, dans l’Oise, n'est pas passé par quatre chemins pour exprimer son mécontentement envers un habitant de sa commune qui avait déversé, sans aucun scrupule, 10 tonnes de déchets dans la nature. Depuis 2014, l'édile est devenu une référence en matière de "retour à l'envoyeur", signant systématiquement la scène pour la diffuser sur les réseaux sociaux comme le rapporte 20minutes.



Cette méthode, surnommée "Dietrich Touch", a fait chuter considérablement le nombre de dépôts sauvages dans la commune, en atteste les 3 cas recensés en 2019, malgré cela, certains persistent et continuent à essayer. Pas plus tard que samedi dernier, un homme n'a pas hésité à déverser dans un champ dans les communes de Laigneville et de Rousseloy, une dizaine de tonnes de déchets. Repéré et suivi par une habitante une habitante qui a filmé toute la scène, l'indélicat transportait ses déchets dans un camion benne.



Facilement identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance de la commune, ce fut suffisant pour que le maire, Christophe Dietrich, mobilise agents et véhicules de la municipalité pour récupérer les déchets et les faire décharger devant le domicile du contrevenant. L'élu, qui a pris soin de filmer toute la scène en personne, a de plus interpellé l'homme afin de lui rappeler que la commune dispose d'une déchetterie, va lui facturer la somme de 4000€ afin de compenser l'utilisation des moyens mis en place pour la livraison à domicile.



L'homme, qui n’a pas nié, a simplement répondu au maire qu'il n'avait pas trouvé la déchetterie ajoute 20minutes.

