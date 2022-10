A la Une . Oise : Il tente de tuer son ex devant leurs enfants

Un homme a été mis en examen pour tentative d’homicide sur son ex-compagne. L’individu l’a poignardée devant deux de leurs enfants. La victime est hospitalisée. Par GD - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 11:11

Dimanche 2 octobre, le Parquet de Senlis (Oise) a mis en examen un homme de 34 ans pour tentative de meurtre sur son ex-conjointe. Les faits se sont produits vendredi après-midi dans la commune de Saint-Just-en-Chaussée. La victime a pu appeler les gendarmes après avoir reçu plusieurs coups de couteau.



Alors que les deux aînés étaient à l’école, l’homme n’a pas hésité à commettre son acte devant les deux derniers, âgés respectivement de 2 ans et 2 mois. "Les protestations des enfants sur les lieux auraient fait cesser l’agression", indique le procureur Loïc Abral.



La victime a été transportée à l’hôpital pour des plaies aux bras et au dos. Le suspect a été interpellé à proximité de son domicile, alors qu’il avait amené son fils de 2 ans dans sa fuite.



Connu de la justice pour des délits routiers et des violences volontaires aggravées, il a été placé en détention. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.