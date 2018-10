Offre d'emploi des finances publiques: Un recruté local payé moitié moins qu'un recruté en métropole

L'annonce fait grincer des dents. La direction générale des finances publiques est à la recherche d'un service civique "chargé de la mise à jour du fichier immobilier". L'offre d'emploi de ce poste à pourvoir à La Réunion indique : "La rémunération mensuelle est d'environ 1500 euros brut pour un recrutement métropole, et de 724 euros pour un recrutement local".Si la situation semble a priori caractériser une inégalité de traitement, cette différence est pourtant bien légale et s'appuie sur le versement d'une indemnité supplémentaire. Un décret du 25 janvier 2011 prévoit en effet qu'une indemnité "peut être versée par l'organisme d'accueil aux personnes volontaires ayant souscrit un contrat de service civique dans les départements et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour y réaliser effectivement leur mission de service civique".Et précise : "Toutefois, la personne volontaire dont la résidence principale se situe dans la collectivité d'affectation ne peut prétendre à cette indemnité supplémentaire". De quoi décourager les potentiels candidats réunionnais...