Communiqué Office de l’eau Réunion : Le budget 2022 s’élève désormais à près de 80 millions d’euros

Le Conseil d'administration de l'Office de l'eau Réunion s'est réuni ce mercredi et fait part dans un communiqué des décisions prises.

Communiqué de presse de l’Office de l’eau Réunion : Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 2 mars 2022, sous l’égide de M. Gilles HUBERT, président délégué de l’Office de l’eau Réunion.

Les membres du Conseil d’administration ont salué l’implication de l’établissement tant par le rapport annuel de gestion, que les comptes de gestion et administratif de l’exercice 2021. 2021 clôture le cycle de gestion 2016-2021, avec des avancées intéressantes pour la gestion durable de l’eau :

⦁ Des usages optimisés : 118 kilomètres de canalisation améliorés ; 182 actions de desserte en eau concernant près de 131 000 habitants ; 8 opérations de potabilisation de l’eau ;

⦁ Des pollutions maîtrisées : 80 kilomètres de canalisation d'eaux usées améliorés ; 3.000 fosses septiques vérifiées ;

⦁ Plus de 21 000 personnes davantage conscientisées aux enjeux de l’eau et à la préservation de la biodiversité. Le budget supplémentaire pour l’exercice en cours a également été voté : le budget 2022 de l’Office de l’eau Réunion s’élève désormais à près de 80 millions d’euros.

Agrément d’aides financières

La CINOR est attributaire de 92 560 euros pour la modernisation et le renforcement du réseau de collecte d’eaux usées sur le secteur de la Montagne.

La Créole obtient une subvention de 162 000 euros pour une opération d’extension du réseau d’eaux usées et de renouvellement du réseau d’eau potable sur le secteur du Bernica. Elle bénéficie également d’une aide à hauteur de 16 875 euros pour des travaux de renouvellement de réseau d’eau potable sur la commune de Trois-Bassins. A travers la convention sur les rendements de réseaux et l’eau pluviale, portée par le Département de La Réunion et l’Office de l’eau, une aide complémentaire de 3 750 euros est octroyée à ce projet.

Dans le cadre du Programme pluriannuel d’intervention 2022-2027, 2,3 millions d’aides financières ont été attribués permettant la réalisation de plus de 12 millions d’actions et de travaux.