Communiqué Office de l'eau: Plus de 4,6 millions d’euros attribués en séance Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion s’est réuni ce mercredi 12 septembre 2018. Plus de 4,6 millions d’euros ont été attribués en séance. Voici le communiqué :

Le Conseil d’administration de l’Office de l’eau Réunion, établissement public local rattaché au Département, s’est réuni ce mercredi 12 septembre 2018, sous l’égide de M. Patrick Malet, vice-président du Conseil Départemental, président délégué de l’Office de l’eau Réunion. Vingt-et-une demandes de subvention ont été validées.



Eau potable

Saint-André, Sainte-Rose et la Plaine-des-Palmistes obtiennent respectivement 76 140 euros, 634 097 euros et 743 422 euros pour des travaux d’amélioration du réseau d’eau potable sur leur territoire. La Plaine-des-Palmistes est également aidée à hauteur de 35 174 euros pour l’installation d’équipements de mesure sur le réseau d’eau potable du secteur de distribution du Centre-Ville.



La commune de Saint-Louis reçoit 509 575 euros d’aide pour la réhabilitation d’un réservoir de stockage d’eau, ainsi que pour l’extension du réseau d’adduction et de distribution sur le secteur de Tapage. Pour la mise en sécurité et la réhabilitation des captages des sources Blanche et Denise, la commune du Port est accompagnée à hauteur de 516 285 euros.



Plus d’1,5 millions d’euros sont alloués à la commune de Sainte-Suzanne pour la construction de deux unités de traitement de l’eau provenant des captages de Bras Douyères et de Bassin Pilon. Ces nouvelles subventions s’ajoutent à celles reçues par Sainte-Marie, Les Avirons et la CASUD pour des installations similaires. Depuis 2016, plus de 4 millions d’euros ont ainsi été attribués pour le financement d’unités de potabilisation.



L’établissement CHU Sud Réunion obtient une aide de 30 000 euros pour l’installation d’un système de lavage économe en eau dans la blanchisserie.



L’Office de l’eau Réunion soutient également les actions de coopération en faveur des territoires de l’Océan Indien. A ce titre, l’association Enerval est accompagnée à hauteur de 4 516 euros pour la mise en œuvre d’un puits solaire dans le village de Tsara-Rivotra à Madagascar, permettant l’amélioration de l’accès à l’eau par la population.



Assainissement

194 250 euros sont alloués à la ville de Saint-André pour des travaux d’extension du réseau d’eaux usées sur divers secteurs. Le Syndicat intercommunal d’assainissement Port Possession (SIAPP), Saint-Leu et Saint-Louis obtiennent respectivement 28 980 euros, 26 400 euros et 260 600 euros pour divers travaux liés à la réhabilitation et/ou à la création de réseaux d’eaux usées. Une subvention d’un montant de 50 854 euros est octroyée à la CASUD pour l’installation d’un dispositif d’auto surveillance, de télégestion et d’alerte sur la station d’épuration de l’Entre-Deux.



Enfin, la Chambre d’agriculture obtient une aide de 5 903 euros pour la publication d’un ouvrage sur les auxiliaires des cultures à la Réunion, avec pour objectif d’encourager les agriculteurs à modifier leurs pratiques vis-à-vis de l’usage des pesticides.



Depuis le 1er janvier 2016, l’Office de l’eau Réunion a ainsi engagé 15,5 millions d’euros, correspondant à la mise en œuvre de plus de 62 millions d’euros de travaux et d’études dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques.

