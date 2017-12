Office de Tourisme de l'Est : Fabricant d'expériences uniques à La Réunion

Découvrir cette région passe par l'Office du Tourisme de l'Est qui, en un simple coup de fil, se chargera d'organiser un produit sur mesure correspondant à la demande du visiteur et à son budget... Des prestataires sélectionnés avec soin, des tarifs déjà négociés : la visite peut commencer ! Bien entendu à distance c'est aussi par quelques clicks que l'internaute pourra confectionner son produit sur mesure via le tout nouveau site www.reunionest.fr Tous les produits proposés par l'Office du Tourisme de l'Est sont originaux. L'une des expériences à ne rater sous aucun prétexte est la visite des tunnels de lave sous sa forme la plus aboutie. Tout se passera une nuit de pleine lune. Les apprentis spéléologues seront conviés dans l'après-midi à un goûter avant de s'enfoncer dans les entrailles du volcan munis d'une bougie.Arrivés au fond de la grotte les bougies sont éteintes, tapis dans l'obscurité deux conteurs vont apparaître munis de bâtons de pluie et égrener leurs histoires lontan. Les visiteurs ressortiront à la nuit tombée, prendront un apéritif sous la pleine lune sur la coulée de lave avant de de tester un succulent restaurant dont l'Est a le secret.L'Office du Tourisme de l'Est s'est occupé de tout... A venir le trail de Salazie et beaucoup d'autres visites et activités expérientielles, en détail sur le site avec la très intéressante rubrique des carnets de voyage.Contact :02 62 46 16 16 de 8h à 17h du lundi au vendredi