Office anti-stupéfiants : Installation de l'élément précurseur de l'antenne réunionnaise

Un élément précurseur de l'antenne OFAST sera installé ce mardi dans la caserne de la Redoute. Cette antenne, qui vise à lutter contre les trafics de drogue, agira sur toute la zone de l’Océan Indien et les terres australes. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 15 Décembre 2020 à 08:16 | Lu 262 fois

Dans le cadre du plan national de lutte contre les stupéfiants, la gendarmerie de La Réunion installera l’élément précurseur de l’antenne OFAST (anti-stupéfiants) dans les locaux de la caserne La Redoute ce mardi.



"Armé d’enquêteurs expérimentés, cette antenne aura en charge les dossiers les plus sensibles dans la lutte contre les trafics de stupéfiants et s’attachera en particulier à traiter les dossiers du haut du spectre ayant une dimension internationale", indique la gendarmerie. "Les enquêteurs précurseurs vont, dès leur prise de fonction, travailler sur les premiers dossiers de trafic international de produits stupéfiants."



Alors que le trafic de stupéfiants a été identifié par le ministre de l’intérieur comme une "menace prioritaire nécessitant des mesures fortes et immédiates", la mise en place d’une organisation spécifique pour lutter contre les trafics de drogue s’est imposée par la création de l’Office anti-stupéfiant (OFAST).



Ce nouvel office devient le chef de file de la lutte contre les trafic de drogues. Il s’est doté de 16 antennes territoriales, dont celle de La Réunion (A-OFAST) qui agira sur toute la zone de l’Océan Indien et des terres australes.





