zinfos-moris.com Odysseo : Maurice s'offre le plus grand aquarium de l'océan Indien

Cet océanarium se veut une plate-forme d’échange d’informations, de formations et de recherche. Le coût de l’océanarium est de 550 millions de roupies (13,5 millions d’euros). Par E. Moris - Publié le Dimanche 29 Août 2021 à 09:17





Ce projet, baptisé Odysséo, s’élève sur un terrain d'1,5 hectare et représente un investissement de 500 millions de roupies. Une quarantaine de bassins, dont le plus gros mesurer 25 mètres de long par 16 mètres de large, pour abriter requins et gros poissons, qui pourront être vus du dessous dans un tunnel de 18 mètres....



Cliquez pour lire l'intégralité de l'article... Le groupe Eclosia a réalisé le plus grand oceanarium de l'océan indien, au Caudan à Port-Louis, ouvert au public à partir du 6 septembre.Ce projet, baptisé Odysséo, s’élève sur un terrain d'1,5 hectare et représente un investissement de 500 millions de roupies. Une quarantaine de bassins, dont le plus gros mesurer 25 mètres de long par 16 mètres de large, pour abriter requins et gros poissons, qui pourront être vus du dessous dans un tunnel de 18 mètres....