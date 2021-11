Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Odysséa de la Réunion 2021 Laetitia LEBRETON, conseillère régionale en charge de la santé a participé ce 29 octobre à la conférence de presse ODYSSEA au Village By CA.



Les inscriptions connectées (participation à distance) mises en place durant la crise covid, seront maintenues afin qu’un maximum de personnes, ici ou ailleurs, puisse participer et soutenir le mouvement.

La Région est depuis plusieurs années un des plus fidèles partenaires de l’événement. Laetitia LEBRETON a rappelé :

« Nous avons tous quelqu’un dans notre entourage qui est ou a été touché par le cancer du sein. La Région n’a pas dans ses compétences directes le domaine de la santé mais il est primordial pour nous de soutenir cette cause. Nous sommes heureux de faire partie de cette vague rose et contribuer à la lutte contre le cancer du sein. J’espère que les Réunionnais se mobiliseront en masse. »

Laetitia LEBRETON Comment s’inscrire à ODYSSEA ?

En présentiel ou en connecté, + d’infos ici :

Odysséa La Réunion 2021

L’Etang Salé

Date : 6 et 7 novembre

Distances : 1km - 5km - 10km

Odysséa La Réunion Challenge Connecté 2021

Date : 30 oct au 7 nov 2021

