Odysséa de la Réunion 2021 - retour en images

Ce dimanche 7 novembre, à l’occasion d’Odysséa, la Présidente de la Région Réunion, Huguette BELLO, a participé à la marche de 5km dans la forêt de l’Etang-Salé. Les Vice-Présidentes Lorraine NATIVEL, Karine NABENESA, Céline SITOUZE, et les Conseillères Régionales Régine CHANE HONG et Evelyne CORBIERE étaient également présentes. Par La Région Réunion - Publié le Lundi 8 Novembre 2021 à 16:59





A La Réunion, 1 femme sur 4 est touchée par le cancer du sein.



L’année dernière, avec la crise COVID, l’édition Odysséa s’est faite sous forme de challenge connectée.



Cette année, les 13 000 participant.e.s avaient le choix entre le challenge connecté, la course marmailles, la marche de 5km ou encore la course de 10km. 5000 personnes étaient présentes sur le village Odysséa ce week-end.



Cette année, l’association Odysséa a récolté plus de 125 000€ de dons.



La Présidente de la Région Réunion s’est dit heureuse : « La Réunion entière se mobilise pour cette grande cause, c’est extraordinaire ! Le dépistage est important. Un dépistage pris suffisamment tôt permet d’éliminer 90% des cas. Je salue toutes ces femmes, qui ont fait cette marche, et en particulier celles atteintes du cancer du sein. Je salue la solidarité de tous. Bravo pour cet enthousiasme. Un grand bravo aussi aux organisateurs et aux bénévoles. »



