A la Une . Odyssea Réunion : Les inscriptions sont ouvertes

Les inscriptions pour ODYSSEA REUNION, la course qui lutte contre le cancer du sein, sont ouvertes. Par N.P - Publié le Mardi 27 Juin 2023 à 10:11

Le communiqué :



L’organisation ODYSSÉA RÉUNION 2023 est heureuse de vous annoncer l’ouverture des inscriptions ODYSSÉA RÉUNION 2023 ce mardi 27 Juin 2023 sur odyssea.info



https://odyssea.info/courses/odyssea-reunion/



Nous attendons 20 000 participants



18 000 en PRÉSENTIEL, le week-end du 4 & 5 NOVEMBRE dans la forêt de l’Étang-Salé



4 000 en CONNECTÉ, 27 OCTOBRE au 12 NOVEMBRE partout sur l’île et dans le monde





