Odysséa Reunion : 151.000 euros collectés en 2021

En novembre dernier, la vague rose a rassemblé 13.000 personnes connectées ou présentes dans la forêt de l’Etang-Salé. Entre les inscriptions et les dons des entreprises et les collectivités, 151.000 d’euros ont été récoltés. Par NP - Publié le Mardi 19 Avril 2022 à 12:50

Les dons seront répartis pour aider les malades du cancer du sein à La Réunion. Plus de 13.000 marcheurs et coureurs connectés ou présents dans la forêt de l’Étang-Salé ont été comptabilisés en 2021. "Les retrouvailles dans la forêt de l’Etang-Salé ont confirmé la volonté des Réunionnaises et Réunionnais de participer à nouveau à la vague rose", exprime l'association. L’événement a permis à certains, par choix en raison de la crise COVID notamment, ou parce qu’ils sont loin géographiquement, de participer à Odysséa Réunion, près de chez eux. Des groupes ont ainsi été créés à Sainte-Suzanne, Sainte-Marie ou Salazie…



Les inscriptions ont permis de récolter 116.000 euros tandis que les dons supplémentaires d’entreprises, collectivités et particuliers ont permis de rassembler 35.000 euros. Pour rappel 87.500 euros ont été récoltés en 2020. "La solidarité toujours là malgré la crise…", note l’organisation. Plus de 500 patientes ont ainsi bénéficié d’aides financières ou de la prise en charge de soins.



Odyssea Réunion, ce sont aussi des partenariats noués avec d’autres associations pour des actions de sport, santé et bien-être.



L’association travaille également à un projet de programme de recherche. Un projet "porté par Mireille Irabe, oncologue, d’une part, et d’autre part par le Pr Boukerrou, le Pr Doray, Dr Khettab, Dr Tran, Dr Chirpaz pour la méthodologie". L’objectif final est de proposer des programmes de dépistages et des mesures de prévention adaptés.