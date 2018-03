Santé Odysséa : Plus de 30.000 euros pour la ligue contre le Cancer

Odysséa Réunion 2010 a réussi à attirer trois fois plus de participants cette année… pour trois fois plus de dons. En 2008, on comptait 2.300 personnes et en 2010 elles étaient 5.000.



Les organisateurs d’Odysséa on remis ce mercredi soir un chèque de 31 423 euros aux membres de la ligue contre le Cancer, une somme récoltée le 7 novembre 2010 à l’occasion de la troisième course d’Odysséa.



Les courses-marches Odyssea rassemblent un public le plus large possible autour de la lutte contre le cancer du sein dans un environnement sportif et convivial (bois de Vincennes à Paris, cours Saint-André à Nantes, allées du Parc à Dijon, forêt de l’Etang-Salé…). Sur chaque course, un village permet aux associations locales et aux acteurs de santé de sensibiliser les participants à la prévention du cancer du sein, au dépistage précoce et à l’accompagnement de la maladie.



Les fonds collectés sont reversés à une ou plusieurs associations locales qui oeuvrent sur le terrain pour apporter un soutien aux femmes malades et à leur famille. À la Réunion, ces fonds sont utilisés pour améliorer le confort des malades les plus démunies face à la maladie, notamment en permettant l’achat de produits de soins, de prothèses, ou par le financement d’opérations de reconstruction.



La quatrième édition de cet événement sportif en faveur de la lutte contre le cancer du sein est bel et bien programmée et le rendez-vous est donné le dimanche 6 novembre 2011 en forêt d’Etang-Salé.





Si vous souhaitez faire partie de la vague rose, notez que les inscriptions se feront cette fois15 jours à l’avance… 7000 dossards sont prévus par les organisateurs !



