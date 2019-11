Odyssea: La vague rose partira le weekend prochain

La 12e édition de Odysséa à La Réunion aura lieu le weekend du 9 et 10 novembre.



Pour cette édition 2019, plus de 20 000 coureurs sont attendus à prendre le départ samedi prochain au coeur de la forêt de l'Etang-Salé.



Au cours de ces 12 années, 126 000 hommes, femmes et enfants ont couru contre la lutte contre le cancer du sein.



Pour rappel, l'inscription des participants est directement reversée aux malades et à la prévention contre le cancer. En 2018, 175 000 euros de dons avaient été collectés.



Odysséa Réunion c'est aussi un message de soutien et de solidarité envers les familles des personnes atteintes de cancer.