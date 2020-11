Odysséa: L'équipe de réanimation pédiatrique du CHU Sud escalade le Piton des Neiges

Auxiliaire de Puériculture au pôle "femme mère enfant" du CHU Sud Réunion en service de réanimation, Anthony Taochy a organisé une randonnée au Piton des Neiges avec une partie de l'unité de la réanimation néonatale et pédiatrique, des collègues infirmières, puéricultrices et auxiliaires de puériculture.



Ils ont décidé de parcourir ce trail de 15 km pour lutter contre le cancer du sein, participant au challenge Odysséa pour montrer l'intérêt des soignants aux différentes actions préventives et de sensibilisation, dont le cancer du sein.



Arrivés au sommet à 8 heures, sous la pluie et le vent, une belle accalmie leur a permis d'accrocher un ruban rose sur la pancarte ''Piton des Neiges'' et de profiter de la vue et du verglas présent sur le sommet, où il faisait 3 petits degrés.



L'équipe encourage l'ensemble des Réunionnais à participer à la lutte contre le cancer du sein à travers les dons et le sport virtuel.