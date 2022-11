Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Odyssea 2022 Ce dimanche 6 novembre, les Vice-Présidentes Lorraine NATIVEL, Karine NABENESA, Céline SITOUZE et les Conseillers Régionaux, Laëtitia LEBRETON et Jean-Bernard MARATCHIA ont participé à la 15ème édition d’ODYSSEA à l’Etang-Salé. 6000 personnes étaient présentes ce dimanche. Depuis sa création, ODYSSEA REUNION a rassemblé 164 137 personnes en 14 éditions. 1 280 066 € de dons reversés à La Réunion pour l’aide aux malades et la prévention contre le cancer du sein.

« A La Réunion, 4 dalons ont fondé Odysséa. C’est l’événement solidaire et sportif le plus important de notre île. Cette année, ce sont 237 000€ de dons reçus. C’est une belle fête pour un sujet grave. » Nathalie BOURCIER, Présidente de l’association Run ODYSSEA

En 2002, Frédérique Quentin et Frédérique Jules ont eu « une idée de créer un événement sportif et caritatif et favoriser les recherches pour la lutte contre le cancer du sein. Pour nous, La Réunion est une édition de coeur. Ici, c’est trans générationnel. Il y a une ambiance et une émotion particulière. En 20 ans d’existence, nous avons pu récolter 12 millions d’euros de dons. »



« Si cette année, nous sommes à plus de 20000 participants sur tout le week-end, je me demande combien on sera l’année prochaine et les autres années. » Matthieu HOARAU, Maire de l’Etang Salé.



« En quelques années, ODYSSEA a su s’inscrire dans l’agenda sportif et sanitaire de La Réunion au point de devenir un rendez-vous incontournable de notre île. Il s’agit de mettre le sport au service de la santé des femmes. Avec Odyssea la lutte contre le cancer du sein devient la lutte de toutes et de tous. Nous sommes toutes et tous un ambassadeur du dépistage. Nous devons parler autour de nous, informer pour plus de prévention. Je parle des femmes, mais aujourd’hui, de plus en plus d’hommes sont touchés par le cancer du sein. Et j’ai une pensée particulière pour eux. Cette vague rose est porteuse d’espoirs. Lorraine NATIVEL, Vice-Présidente de la Région Réunion





