Odyssea 2021 : un événement solidaire accessible à tous, vacciné ou pas

L’événement Odyssea 2021 se tiendra du 30 octobre au 7 novembre de façon connectée et les 6 et 7 novembre dans la forêt de l'Étang-Salé. Que vous soyez vacciné ou pas, la course est accessible au plus grand nombre. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 16:06

Après une édition 2020 réalisée à distance, Odyssea 2021 se déroulera à la fois sous forme de challenge connecté du 30 octobre au 7 novembre et en présentiel le week-end du 6 et 7 novembre, sous condition de pass sanitaire.



Un événement, deux façons de participer

Détenteur d’un pass sanitaire ou non, “beaucoup de personnes adhérent à la course connectée s'il l'on en croit les retours de l'an passé”, indique Nathalie Bourcier, présidente de Run Odyssea.

Nouveauté cette année pour les inscrits en ligne, une application leur est proposée pour s'entraîner et participer, où qu’ils se trouvent. Ici, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 24 octobre et le kit 2021 est à récupérer lors des permanences organisées par Odyssea.





Les 6 et 7 novembre dans la forêt de l’Étang-Salé

Pour ceux qui souhaitent s'inscrire à la course, les inscriptions peuvent se faire dès ce mardi 12 octobre.

Les participants s’élanceront le samedi à partir de 14h00 et le dimanche, au niveau du Blue Bayou dans la forêt de l’Étang-Salé. Plusieurs groupes partiront en départs décalés pour respecter le protocole en vigueur.

Des dons pour venir en aide aux malades

Avec 10 000 personnes accueillies à l’Étang-Salé et 5000 en connectés, non soumis au pass sanitaire, ce sont 15000 participants qui sont espérés pour cette vague rose.

“L'objectif est de récolter des dons suffisamment importants pour venir en aide aux malades en 2022”, rappelle l’organisatrice.

Après une année difficile liée à la crise covid-19, les dons sont plus que jamais nécessaires.

“Nous avions récolté 185 000 euros en 2019, les dons qui n’avaient pas tous été distribués ont servi cette année”, précise Luc Bizouerne, directeur d'Odyssea Réunion.



Odyssea Réunion vise à collecter ainsi 150 000 euros sur l’évènement pour appréhender sereinement l’année à venir : “Faudrait pas qu'on ait une nouvelle année difficile, on serait obligé de réduire la voilure. En termes d'accompagnement des malades, ce n'est pas ce que l'on veut”, explique le directeur.



Pour rappel, les dons récoltés servent à financer l'accompagnement des patientes de La Réunion avec des soins de confort et des activités physiques adaptées.