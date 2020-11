Fenêtre sur Odysséa 2020 : Encore quelques heures pour s'inscrire, 5 raisons d'y participer

RunOdysséa oeuvre à La Réunion depuis 2012 pour assurer l'organisation de la course caritative ODYSSEA dans notre île et favoriser la pratique du sport comme moyen de prévention du cancer du sein. Plus de 5000 personnes se sont déjà inscrites à l'événement qui aura lieu de manière connectée cette année. Par Julie Casterman - Publié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 16:28 | Lu 156 fois

5 RAISONS de t'inscrire & d'enfiler le dossard et/ou le Tshirt (si possible en famille) :



1. Honorer les héroïnes

> Pour toi, pour moi, pour les femmes de nos vies.





2. Envisager de mettre tes baskets

> marcher, c'est déjà prendre soin de son corps

> être en conscience, connecté(e) à son corps, être attentive/attentif à ce corps qui te porte, quel que soit le "Mal-a-dit"



3. Témoigner de son expérience

> pourquoi la cause te touche ? Raconte !



4. Afficher notre solidarité

> communiquer son soutien et ses encouragements auprès des personnes en difficulté dans le combat, leurs proches, les professionnels qui innovent & cette association qui booste la cause dans notre département



5. Distraire les réseaux de nos régions

> n'importe où dans le monde, oser se mettre en scène en rose, et prendre part à une vague positive d'information rose, unie, solidaire



Ecoutez, partagez la vidéo authentique de Nathalie & inscrivez-vous à Run Odysséa ❤



La présidente de l'association, Nathalie Bourcier



Inscriptions en cours ZISKA CE DIMANCHE seulement



Je vous invite à participer, vous inscrire, à créativer, à oser votre manière d'enfiler vos baskets en rose pour sensibiliser nos familles à l'importance de la prévention.



Les inscriptions peuvent se faire en ligne, partout dans le monde, ou dans les sites de permanence aux 4 coins de l'île et dans les locaux de l'association, à Etang-Salé Les Bains comme expliqué sur la page Facebook : "LES PERMANENCES INSCRIPTIONS/RETRAITS DE DOSSARDS ET GYMBAG + T-SHIRT (PACKAGE) continuent cette semaine sur toute l'île avec des nouvelles permanences exceptionnelles mercredi, jeudi et vendredi AVANT 17H sur l'Etang-Salé les Bains, dans les bureaux de Run Odysséa



CONTACT / 0693 39 78 05



Ces permanences se font dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Des cadeaux vous y attendent, les produits boutique également..."



+ d'infos en continu sur leur page Fb:



Merci d'avoir lu & partagé cette good news, à bientôt



*Si vous voulez ouvrir d'autres " fenêtres sur ", bienvenue dans cette chronique en cours de déploiement sur Zinfos974.



* Si vous avez des commentaires / avis / idées d'article, ils sont les bienvenus par mail, je réponds en mode SLOW LIFE :-)



CBB

Ciao Bisous Bye

Julie

