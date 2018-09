Odeurs gênantes : 3 écoles fermées à La Plaine des Palmistes

Une odeur persistante a interpellé élèves et enseignants ce matin, dans trois écoles maternelles et élémentaires de La Plaine des Palmistes.



Dans un soucis de sécurité, les établissements ont été fermés. Ces odeurs gênantes auraient pour origine la désinfection et dératisation des lieux réalisée durant le week-end. Les cours reprendront normalement dès demain.