Octroi de mer : Réduction ou suppression pour 84 produits locaux

Sous l’impulsion d’Annick Girardin, ministre des Outre-mer, une liste de 84 produits locaux supplémentaires pouvant bénéficier d’une réduction ou d’une suppression de la taxe d’octroi de mer a été annoncée aujourd’hui par Pierre Moscovici, Commissaire européen chargé des affaires économiques et financières. Ce travail a été mené en lien avec les Conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, l'assemblée de Guyane, l'assemblée de Martinique ainsi que les acteurs socioprofessionnels de ces territoires, précise le ministère des Outre-mer ce vendredi.



Ces produits viendront s’ajouter aux produits locaux bénéficiant d’ores et déjà d’une réduction ou d’une suppression de l’octroi de mer.



Comme elle l'avait annoncé à La Réunion lors de son déplacement en novembre dernier, Annick Girardin démarrera dès 2019, aux côtés des acteurs socioprofessionnels et des collectivités, une réflexion portant sur la révision éventuelle de l’octroi de mer en 2020.



L’actualisation de la liste des produits doit encore être présentée aux États membres et au sein du Conseil de l’Union européenne pour approbation et au Parlement européen pour consultation.