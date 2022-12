A la Une . Octroi de mer : La taxe sera allégée pour l'envoi des colis à La Réunion entre particuliers

L'une des annonces majeures du gouvernement lors d'Oudinot de la vie chère est l'allègement de l'octroi de mer pour les colis envoyés entre particuliers vers La Réunion. Les cadeaux envoyés à vos proches sur l'île seront notamment concernés, à partir de 2023. Par Baradi Siva - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 21:04

Le ministre chargé des Outre-Mer a présenté ce jeudi soir les résultats de l'Oudinot de la vie chère. Le dispositif BQP a été lancé ou amélioré dans plusieurs départements ultra-marins mais n'a été que protégé à La Réunion en attendant une possible évolution en mars 2023. D'autres annonces ont été faites, comme l'une sur le sujet de l'octroi de mer.

Moins d'octroi de mer pour les colis



Les cadeaux de Noël seront moins concernés par l'octroi de mer. Un colis d'une valeur de plus de 205 euros envoyé d'un particulier en métropole vers un proche à La Réunion était assujetti à cette taxe. La franchise passe maintenant à 400 euros.



Jean-François Carenco, ministre chargé des Outre-Mer a souligné les efforts concédés par les différents conseils régionaux des Outre-Mer sur cette fiscalité locale : "Certains ont fait des efforts sur l'Octroi de mer, d'autres sur le gaz (c'est le cas à La Réunion, ndlr). C'est une première. Je remercie les présidents et la présidente des conseils régionaux."





