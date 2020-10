A la Une . Octobre rose gagne les rues de Saint-Denis

La prévention contre le cancer du sein s'affiche également dans les rues de Saint-Denis. Une manière d'interpeller les passants au cours de ce mois d'"Octobre rose". Par Ludovic Grondin - Publié le Samedi 10 Octobre 2020 à 08:56 | Lu 852 fois





A l'occasion du mois de mobilisation pour la sensibilisation à la prévention et au dépistage du cancer du sein, la Ville de Saint-Denis s'engage aux côtés des associations Odysséa, Ladies Circle, et Un autre regard.



La ville de Saint-Denis participe à cet événement en mettant à disposition le matériel et les moyens humains pour la bonne organisation des animations des samedis 10 et 17 octobre en centre ville.



En 2019, Run Odysséa a pu venir en aide à 41 Dionysiennes touchées par la maladie par la prise en charge de produits de confort. Dans cette commune, trois associations sportives, toutes labellisées Sport santé bien-être, proposent de l'activité physique adaptée après cancer avec un financement Odysséa. Il s'agit du comité départemental de gymnastique volontaire, le Racing club de Saint-Denis et l'association Un autre Regard, dont le siège social est à Saint-Denis mais dont l'activité est départementale.



Le déploiement de ces parapluies colorés n'était pas passé inaperçu la semaine dernière à Saint-Benoît , les voilà désormais coiffant les rues du chef-lieu.