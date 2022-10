Santé Octobre rose : Le programme des animations de la semaine à Saint-Benoît

Dans le cadre d’Octobre rose, la ville de Saint-Benoît se mobilise contre le cancer du sein. La municipalité organise plusieurs évènements durant la semaine dont voici le programme : Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 10 Octobre 2022 à 17:06

À ne pas manquer cette semaine :



Le mercredi 12 octobre

Promenade rose sur le littoral – De 9h00 à 13h30

– De 9h00 à 13h30 Place de la savane> Berges de la rivière des roches A/R

Inscrivez-vous au 0262 50 88 35 Matinée sport et santé – De 9h00 à 12h00

– De 9h00 à 12h00 Découverte kayak, paddle, paddle, pirogue avec le CKCB (places limitées)

Circuit training avec Sportez de chez vous

Espace d’informations ligue contre le cancer et CGSS – Berges de la rivières des Roches

Le samedi 15 octobre Journée de sensibilisation – De 7h00 à 17h00

– De 7h00 à 17h00 Sensibilisation/prévention au cancer du sein - Tout public Marche rose à Ste-Anne – De 9h00 à 11h

– De 9h00 à 11h Départ plateau noir de petit St-pierre A/R

Vous aussi, venez soutenir la lutte contre le cancer du sein ! Vous aussi, venez soutenir la lutte contre le cancer du sein !









