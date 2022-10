A la Une . Octobre rose : Le combat pour la vie d’Elisabeth Técher

Après avoir vaincu deux cancers agressifs, la Dionysienne Elisabeth Técher a su trouver les mots pour décrire cette tempête qui bouleverse la vie d’une femme et de sa famille. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 15:38

Il y a des combats que l’on remporte, mais au prix de lourds sacrifices. À l’âge de 34 ans, Elisabeth Técher est une femme comblée. En plus de sa vie de famille, son travail lui apporte satisfaction malgré la fatigue de tout combiner.



En 2013, ce monde qu’elle a construit est sur le point de s’effondrer lorsqu’elle se fait diagnostiquer un cancer du sein agressif. Sa survie va passer par un choix cornélien : vivre en acceptant de perdre une part d’elle. Un choix insupportable qui lui ouvrira les yeux sur son désir de vivre.



Après avoir traverser ces épreuves, la Dionysienne revient sur son parcours dans une autobiographie appelée "Huit bougies pour la Vie". Un ouvrage publié par la maison d’édition parisienne Les Trois Colonnes.



