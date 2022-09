Communiqué Octobre rose : C’est parti pour 1 mois de mobilisation contre le cancer du sein à St-Benoît

Cette année encore, pendant tout le mois d’octobre, la Ville de Saint-Benoît et ses partenaires se mobilisent contre le cancer du sein. Pour sensibiliser les femmes (et leurs familles) à l’importance du dépistage, la Ville met en place divers rendez-vous : journées d’informations, promenade, randonnée, kayak, paddle, pirogue, circuit training, athlétisme, café kozé, exposition et bien sûr sa traditionnelle grande marche rose ! Des séances de gym après cancer et des ateliers de nutrition seront également proposées aux personnes touchées par la maladie. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 11:45

Le communiqué :



A la Réunion, comme en métropole, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme : plus de 300 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, et la principale cause de mortalité par cancer. Pourtant, détecté à un stade précoce, ce cancer peut être guéri dans plus de 9 cas sur 10. C’est pourquoi un programme national de dépistage organisé du cancer du sein a été mis en place par les pouvoirs publics depuis 1994.



Le dépistage organisé sauve des vies



Ce programme invite tous les 2 ans les femmes âgées de 50 à 74 ans à effectuer une mammographie de dépistage, complétée par un examen clinique des seins.



A la Réunion, plus de 120.000 femmes sont concernées par ce dépistage. Et pourtant, seules 47% d'entre elles se sont faites dépister l'année dernière. En 2020/2021, à Saint-Benoît, seules 40% des femmes ont répondu à l’appel au dépistage : soit 214 bénédictines sur 535. Parmi les femmes dépistées, neuf cas de cancer du sein ont été détectés. Elles ont ainsi pu intégrer rapidement un parcours de soin personnalisé.



Des parapluies roses pour attirer l’attention



C'est pour rappeler l'importance du dépistage organisé du cancer du sein et sensibiliser le plus grand nombre de familles que, chaque année, la mairie de Saint-Benoît et ses partenaires s'impliquent fortement dans la campagne Octobre rose.



Pour la troisième année consécutive, la Ville réitère l’opération des parapluies roses devant l’hôtel de ville. Une centaine parapluies ont été suspendus au-dessus du parking de la mairie afin d’attirer l’attention des femmes et de leurs familles sur le dépistage et la prévention du cancer du sein. Par ailleurs, durant tout le mois d’octobre, la façade de l’hôtel de ville sera éclairée en rose.



Programme d’Octobre Rose



Cette année, la campagne Octobre Rose sera marquée par les temps forts suivants :



Samedi 01 octobre à 19h00



▪Illumination de l’Hôtel de ville



Parvis de l’Hôtel de ville





Mardi 04 octobre de 8h30 à 15h30



▪ Journée de sensibilisation 3ème âge



Dans le cadre de la caravane du bel âge (Semaine bleue)



Prévention au cancer du sein (55/74ans)



Plateau noir/ complexe Bouvet





Mercredi 05 octobre de 9h00 à 12h00



▪ Collecte de dons

Organisée par le collège Amiral bouvet et l’association Run Odysséa



Stade Jean Allane



Public scolaire





Vendredi 07 octobre de 9h00 à 12h00



▪ Rando rose à Bras-Fusil

Bras-Fusil > Chemin Batardeau



Sur inscription au





Mercredi 12 octobre



▪ Promenade rose sur le littoral de 9h00 à 13h30

Place de la savane >Berges de la Rivière des roches A/R



Sur inscription au







▪ Matinée sport et santé de 9h00 à 12h00



Découverte kayak, paddle, pirogue avec le CKCB (place limitées)



-Circuit training avec Sportez de chez vous



-Espace d’information ligue contre le cancer et CGSS



Berges de la rivière des Roches





Samedi 15 octobre



▪ Journée de sensibilisation de 7h00 à 17h00

Sensibilisation/prévention au cancer du sein

Tout public

Plateau noir de petit Saint-Pierre





▪ Marche rose à Ste-Anne de 9h00 à 11h00

Départ plateau noir de Petit St-Pierre







Jeudi 20 octobre de 8h30 à 12h00



▪ Matinée de sensibilisation



-Stands d’informations de la Ligue contre le cancer



-Ateliers d’athlétisme d’ultra proximité avec la ligue réunionnaise d’athlétisme



-Café kozé



Plateau noir de Bras-Fusil



Tout public







Samedi 22 octobre



Plateau noir Chemin de Ceinture (à côté de l’école)





▪Transat dan kartié de 13h00 à 17h00



Stand d’informations de la Ligue contre le cancer et de la CGSS





▪Zumba à 14h00





Mercredi 26 octobre de 9h à 12h





▪ Ateliers de nutrition avec une diététicienne spécialisée en Oncologie



Grand public. Entrée libre





Samedi 29 octobre



Parvis de l’Hôtel de ville



▪Grande marche rose de 9h00 à 11h00



Tenue de sport rose souhaitée



Parvis de l’Hôtel de ville > Cité scolaire bouvet A/R



Inscription conseillée au





▪Ateliers de sensibilisation de 9h00 à 12h00





▪Grande Zumba de 11h à 12h00





Mardi 4/11/18/25 à 9h45

Jeudi 6/13/20/27 de 8h45 à 9h45



▪ Ateliers gym après cancer



Sur inscription au



MJC de St-Benoît





Du 1er au 31 octobre



▪ Exposition « Défi d’seins » du CRCDC



