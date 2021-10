A la Une .. Octobre Rose : Venez vous faire dépister au CHU de La Réunion

Tout au long de ce mois d’octobre, les sites Nord et Sud du CHU de La Réunion proposent des actions de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein ouvertes à toutes les femmes et entièrement gratuites. Par N.P - Publié le Mercredi 6 Octobre 2021 à 16:31

Le communiqué :



Le CHU de La Réunion se mobilise fortement, cette année encore, afin d’inciter toujours plus de femmes à venir se faire dépister du cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez les femmes dans le monde. Si l’on enregistre environ 300 nouveaux cas par an à La Réunion, le cancer du sein est guéri dans 90% des cas, si dépisté à temps.



Il est donc primordial pour l’ensemble des femmes, notamment âgées de plus de 50 ans, de venir se faire dépister gratuitement au moins une fois tous les deux ans afin de réduire au maximum les risques liés au cancer du sein. Alors que la lutte contre cette pathologie reste un enjeu de santé majeur sur l’île, seule une femme sur deux s’engage aujourd’hui dans ce parcours de dépistage.



Le CHU de La Réunion lance donc un appel à toutes celles qui n’ont pas encore sauté le pas : VENEZ VOUS FAIRE DEPISTER DES AUJOURD’HUI !



LE PROGRAMME Semaine du 4 au 8 octobre :

- Pôle Femme Mère Enfant Sud : Stand de dépistage et d’autopalpation sur mannequin, chaque jour de 9h à 12h

- Cegidd Sud : Dépistage et autopalpation chaque jour de 13h30 à 15h

- CHU Nord : Stand de prévention et d’autopalpation chaque jour



Semaine du 11 au 15 octobre :

- Pôle Femme Mère Enfant Sud : Consultation sur rendez-vous les 12 et 14 octobre de 9h à 12h puis de 14h à 17h et le 15 octobre de 9h à 12h

- Cegidd Sud : Dépistage et autopalpation chaque jour de 13h30 à 15h

- CHU Nord : Dépistage du cancer du col et présentation de traitements non invasifs le mardi 12 octobre de 9h à 12h



Semaine du 18 au 22 octobre :

- Cegidd Sud : Dépistage et autopalpation chaque jour de 13h30 à 15h

- CHU Nord : Dépistage du cancer du col et présentation de traitements non invasifs le mardi 19 octobre de 9h à 12h



Semaine du 25 au 29 octobre :

- Cegidd Sud : Dépistage et autopalpation chaque jour de 13h30 à 15h

- CHU Nord : Stand de prévention et d’autopalpation chaque jour - Dépistage du cancer du col et présentation de traitements non invasifs le mardi 26 octobre de 9h à 12h

CONTACTS :

CHU NORD : 0262 90 55 20 ou 0262 90 55 40

CHU SUD : 0262 35 91 35 ou 0262 35 97 / rdvmater.pfme.ghsr@chu-reunion.fr