Communiqué Octobre Rose : "Encourageons le dépistage massif du cancer du sein !"

"Lorsqu’il est découvert à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans près de 9 cas sur 10", rappelle Nadia Ramassamy, qui encourage à se faire dépister. Par N.P - Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 à 13:51

Le communiqué :



La campagne Octobre Rose permet d’informer sur le dépistage précoce et sur la lutte contre le cancer du sein. Chaque année, plus de 55 000 nouveaux cas sont détectés et plus de 12 000 femmes en meurent. Lorsqu’il est découvert à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans près de 9 cas sur 10.



J’appelle donc toutes les Françaises à se faire dépister une fois par an, dès l’âge de 25 ans. Il s’agit d’un examen rapide et indolore, qui permet de détecter d’éventuelles anomalies. De même, en cas de changements au niveau des seins, consultez immédiatement un professionnel de santé.



Nous ne devons et ne pouvons pas laisser le tabou qui existe encore aujourd’hui autour du cancer du sein limiter l’accès des femmes à ces examens préventifs.

Nadia Ramassamy

Députée de La Réunion

