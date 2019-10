Santé Octobre Rose: 90% des cancers sont guéris s'ils sont pris en charge à temps

A l'occasion d'Octobre Rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, le Centre Régional de Coordination des dépistages des cancers (CRCDC - La Réunion) rappelle l'importance du dépistage.



130 cancers détectés à La Réunion en 2018



Le CRCDC transmet une invitation nominative aux réunionnaises concernées tous les 2 ans par courrier, indiquant le mode d'emploi pour la réalisation du dépistage du cancer du sein. Durant la campagne 2017/2018 (résultats partiels) : près de 210 000 courriers ont été envoyés, dont 123 000 prises en charge et près de 84 000 relances. Mais moins de 56 000 mammographies ont été réalisées : moins d'une femme sur deux effectue donc son dépistage organisé (chaque mois près de 2300 dépistages sont réalisés).



90% des cancers guéris s'ils sont pris en charge à temps



De manière générale, on observe une chute des taux de participation sur le territoire français depuis 2011. Le taux de femmes dépistées à La Réunion en 2018 était même inférieur à la métropole (47,2% contre 50,1%).



Pourtant, c e sont 130 cancers qui ont pu être détectés grâce à cette méthode (les résultats des mammographies sont normaux dans 96% des cas) . C haque année en France, on compte 60 000 nouveaux cas de cancers du sein et 12 000 décès. Le test pris en charge à 100 % permet donc sauver de nombreuses vies car 90 % des c ancers sont guéris si ils sont pris en charge à temps.

Le calendrier



Durant ce mois d'octobre, le CRCDC est mobilisé sur le terrain aux côtés de ses partenaires de prévention : stands de sensibilisation et d'information sont organisés.



Le Planning des rencontres :

03 octobre matin > Clinique Jeanne d'Arc au Port

04 & 05 octobre soirs > Tournoi Régional HandBall Féminin / Odysséa

09 et 10 octobre 2019 matins > CHU Sud

21 et 22 octobre 2019 matins > CHU Nord

26 octobre matin > Marché de La Possession

26 octobre : Saint-Benoît > Marche intergénérationnelle au Stade Arnoux

9 & 10 novembre > Course Odysséa - Etang Salé



>Du 15 au 30 octobre : opération Proxi Contact avec la Poste

Le facteur frappera à votre porte pour vous remettre le courrier d'invitation, en mains propres, et de manière commentée. L'opération qui a déjà eu lieu l'an dernier dans le sud ouest, vise à présent les régions du nord est de l'île, où le taux de participation au dépistage est le plus faible. Près de 3000 personnes sont concernées.



Le dépistage organisé et gratuit du cancer du sein mode d'emploi



Vous êtes concernée ? Ou l'un de vos proches ? Passez le message...

> vous êtes une femme

> vous avez entre 50 et 74 ans

Vous devez réaliser une mammographie, associée à un examen clinique tous les deux ans. Avez-vous bien reçu le courrier vous invitant à réaliser le dépistage et indiquant la marche à suivre ?



En cas de doute, contactez le CRCDC La Réunion (anciennement Run Dépistage). Le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers prend en charge l'organisation locale et la promotion des dépistages organisés du cancer du sein, du cancer colorectal, et du cancer du col de l'utérus.



N.P Lu 173 fois







Dans la même rubrique : < > Dengue: L'épidémie stabilisée à un niveau modéré Cancer du sein : Les hommes aussi !