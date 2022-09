A la Une .. Océan pacifique : Un volcan donne naissance à un bébé île

Les îles Tonga sont un État de Polynésie comportant plus de 170 îles dans le Pacifique Sud. Depuis la mi-septembre, elles en comptent une de plus, soudainement sortie des eaux à la suite de l'éruption d'un volcan sous-marin. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 28 Septembre 2022 à 20:39

C'est un communiqué du NASA Earth Observatory, publié le 14 septembre, qui a informé le monde entier de l'entrée en éruption d'un volcan sous-marin quelques jours plus tôt, le 10 septembre : “Il a craché de la lave, émis des panaches de vapeur et de cendres, et décoloré les eaux environnantes”, selon le communiqué de la NASA. Quelques heures plus tard, une île a émergé des flots.



Très vite, le nouveau venu est passé du stade d'îlot à celui d'île, d’à peine un demi-hectare le 14 septembre à plus de 3,5 hectares quelques jours plus tard. Avec le dôme de son cratère culminant à environ 15 mètres au-dessus du niveau de la mer.



Malheureusement, cette nouvelle île pourrait connaitre une vie très courte : souvent, ces îles sorties des eaux “disparaissent rapidement”, prévient la Nasa, du fait de l'érosion des vagues. Certaines ont perduré pendant un quart de siècle, d’autres seulement quelques mois.



Si de nombreuses îles des Tonga répondent à l'image qu'on s'en fait, à savoir entourées de lagons avec d'immenses plages de sable fin, celles qui sont nées récemment sont loin de cette vision paradisiaque. Elles feraient plutôt penser à des dômes de cendres, sans aucune végétation.



