Océan Indien: Cyclones: pas de zone suspecte pour les prochaines 24heures.

WUTIP(02W)

2019 Fev 20 22h30 Mascareignes1: les tendances pourraient changer fin Février ou plus encore début Mars même si rien n'est certain en la matière. Je me méfie énormément des tendances à moyen terme sans parler de celles sur le long terme.2: pour le moment en tous les cas l'activité cyclonique sur l'Indien est nulle. C'est le Pacifique qui des deux côtés de l'Equateur fait l'actualité en ce moment et pour ces prochains jours notamment avec la forte tempête tropicalesur le Pacifique NO qui est prévue s'intensifier en cyclone intense(typhon) dans moins de deux jours. Vous pouvez suivre mes bulletins réguliers ici: https://www.meteo974.re/M974World_r7.html 3: voir la publication: ICI Je vous souhaite une douce nuit.Cheers,Patrick Hoareau.