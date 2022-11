A la Une . Occitanie : saisie record de 1.700 spécimens et parties d’animaux marins protégés

Lors d’une grosse opération menée par l'Office français de la biodiversité dans l'Hérault et le Tarn-et-Garonne de mars à novembre, des dents de requins, des coraux à foison ou encore de précieux coquillages (nautiles, lambis et bénitiers dont le rarissime de Tevoroa) tous provenant d'espèces protégées par la convention de Washington, ont été saisis. Par L.S. - Publié le Lundi 14 Novembre 2022 à 09:43

17.000 euros. C’est la valeur marchande de la saisie réalisée par les autorités. Cette opération a débouché sur 21 procédures judiciaires, principalement dans l'Hérault et en Haute-Garonne, mais aussi dans le Gers et en Lozère. Les contrôles se sont déroulés dans des magasins spécialisés, mais aussi d'importateurs jouant le rôle de fournisseurs de produits issus d'animaux classés en danger d'extinction et servant de décoration ou bijouterie, selon Midi Libre.



"Nous avons constaté que le commerce de faune marine augmentait de façon importante or, par exemple, les coraux représentent 25 % de la biodiversité mondiale et la surpêche des requins impacte beaucoup cette même biodiversité", note Laurent Retière, de l'OFB-Occitanie.



Le trafic d'espèces protégées est puni au maximum 3 ans de prison et de 150.000 euros d'amende.