Obtention des certificats de décès les week-ends : La solution proposée par Cyrille Melchior

Parmi les sujets abordés par Cyrille Melchior lors de son échange avec François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, une problématique très souvent relayée par les médias au local : la délivrance des certificats de décès en particulier lors des week-ends et des jours fériés. Le Président a saisi l’occasion de proposer au ministre que La Réunion soit choisie terre d’expérimentation de la rédaction du certificat de décès par des infirmier(e)s libéraux volontaires. Les professionnels de santé libéraux pourraient offrir une nouvelle réponse organisationnelle et réglementaire à la pénurie de médecins sur les week-end et jours fériés.