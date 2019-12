Observatoire économique de la CCI de La Réunion - Présentation des dernières études menées dans le secteur du commerce

La Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion communiquera régulièrement, cette année, le baromètre trimestriel du commerce de centre-ville : les études des premier et second trimestres ont été menées auprès d’un panel d’entreprises du commerce de cœur de ville, sur dix communes de notre département.



D’autre part, dans un objectif de poursuivre notre accompagnement à la transition digitale de nos Tpe, l’étude sur le-commerce réalisée dans notre département en 2017 a été poursuivie en 2018.



Enfin, le premier état des lieux des franchises à la Réunion a également été conduite en 2018.