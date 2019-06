Observation des baleines : Vers une interdiction des mises à l’eau après 13 h

Un arrêté préfectoral réglementant l’observation des baleines à bosse devrait entrer en vigueur au 1er juillet. Selon nos confrères du Quotidien, il pourrait interdire la mises à l’eau à proximité des cétacés pour les enfants, et après 13h pour les adultes.



Si La Réunion reste le seul endroit au monde où les mises à l’eau ne sont pas complètement interdites, la pratique peut se révéler dangereuse, comme lors des incidents observés avec la baleine Mereva l’année dernière.



Après consultation avec les opérateurs, les associations et les acteurs touristiques, les apnées seront également interdites indique le Quotidien, ainsi que les drones aériens et sous-marins.



L’objectif est d’offrir quelques moments de répit à ces mammifères marins, harcelés du matin au soir.



C’est pourquoi, passé 13 h, les distances d’observation pourraient elles aussi être repoussées jusqu’à 250 mètres.



Si les règles d’observation sont bien connues des professionnels, le texte devrait contenir une obligation d’information pour les loueurs de bateaux.



Le projet d’arrêté préfectoral sera soumis à la consultation du public avant validation.