A la Une . Observation des baleines : Vers un record cette saison ?

Difficile pour l'instant pour Globice de donner un nombre précis d'observation, mais l'ONG précise déjà que 2022 fut une belle année pour les cétacés. Reste à savoir si le cru de cette saison dépassera en nombre 2018, la meilleure saison jusqu'à maintenant. Par La rédaction - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 10:50

En mer, ou même parfois depuis la terre pour les plus chanceux, l'observation des baleines reste un spectacle magique pour les Réunionnais durant l'hiver austral. Alors que la fin de la saison approche, Globice demande un peu de patience avant de pouvoir donner des statistiques fiables.



"Le traitement de l'ensemble des nageoires caudales de baleines à bosse photo-identifiées depuis juin à La Réunion est un travail complexe et chronophage. Il nécessite de recadrer, trier, vérifier et comparer les clichés obtenus de multiples sources (internes et externes à Globice) afin de fiabiliser les informations pour analyse et intégration dans notre base de données", rappelle l'ONG.

Des résultats définitifs pas avant fin novembre



"Si nous communiquons ensuite un nombre d'individus uniques observés (qui fut record en 2018 avec 338 baleines à bosse comptabilisées), nous préférons un autre indicateur : celui de la fréquence d'observation - soit le nombre de baleines observées rapporté à l'effort de prospection - qui, en tenant compte du nombre de sorties et des distances parcourues en mer, permet des comparaisons plus justes d'une année sur l'autre sur l'abondance de l'espèce. La fréquence d'observation mensuelle permet d'établir un profil de saison et la mise en exergue d'un 'pic' qui peut légèrement varier d'une année à l'autre", poursuit l'association.



Que les amoureux des cétacés se rassurent, la tendance est plutôt positive cette année. "Elle [la saison] fut très bonne assurément et chacun a son intuition sur le nombre d'individus observés. Globice communiquera les résultats de ses analyses le moment venu (pas avant fin novembre)", explique l'ONG. Reste à savoir si plus de baleines sont venues près de nos côtes que les années records de 2017 et 2018.