Observation des baleines : Sept infractions constatées

Le week-end dernier, la gendarmerie a relevé 7 infractions concernant l’arrêté portant sur l’approche et l’observation des baleines. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 14 Septembre 2022 à 10:59

La saison des baleines 2022 est exceptionnelle. Pas une journée ne se passe sans que des clichés fantastiques des cétacés soient diffusés sur les réseaux sociaux. Malheureusement, pour avoir de telles photos, certains n’hésitent pas à enfreindre la règlementation en vigueur.



Le week-end dernier, la brigade nautique du Port a multiplié les missions de surveillance pour le respect de l’arrêté portant réglementation de l’approche et de l’observation des cétacés. Ces derniers ont eu l’appui de l’hélicoptère de la Section aérienne de la gendarmerie (SAG) et de la Brigade de surveillance du littoral (BSL).



Les nombreux contrôles ont permis de relever 7 infractions impliquant des professionnels de l’activité et des plaisanciers.



La gendarmerie rappelle que la saison des baleines arrive bientôt à sa fin et que le respect de la réglementation en vigueur permet d’assurer le bien-être et la sécurité des cétacés.





Gaëtan Dumuids