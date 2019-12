Société Observation de requins à Boucan Canot et St-Pierre: Des engins de pêche déployés par le CSR

Après "les nombreuses observations de requin de ces derniers jours dans le sud et dans l'ouest", le Centre Sécurité Requin à déployé ce week-end, des engins de pêches de type PAVAC (Palangre Verticale avec alerte de Capture).



À Boucan Canot, un observation a été faite aux alentours de 15h ce vendredi après-midi. Un requin de 1,5m à 2m a été identifié par un kite surfeur près du spot de surf de Boucan Canot à Saint-Gilles. Relayée par le CROSS Réunion, l’observation a été confirmée par le Centre Sécurité Requin (CSR) et partagée avec le GIP Réserve Naturelle Marine de La Réunion.



En conséquence, la procédure post-observation prévue par l’Arrêté préfectoral n° 298 du 15 février 2019 (portant autorisation temporaire d’opérations ciblées de prélèvement de requin) a été activée, indique le CSR. Elle a démarré ce vendredi à partir de 18h.



"Le dispositif prévoit la réalisation d’opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieu de l’observation pour une durée de 72 heures. Des Palangres Verticales avec Alerte de Capture (PAVAC) vont être installées dans un rayon d’un mile nautique à compter du spot de surf de Boucan Canot", précise le Centre Sécurité Requin. "L’opération se déroulant dans la zone de protection 2A de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, des observateurs indépendants accompagneront les pêcheurs professionnels mandatés par le Centre Sécurité Requin". À Saint-Pierre, les observations ont été faites près de la jetée.



"Restez vigilants et prudents dans vos activités en mer", recommande le CSR. À Saint-Pierre, les observations ont été faites près de la jetée.







