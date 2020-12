Observation de requin à Grand Fond: Dispositif de pêche lancé

Communiqué de la préfecture



A 11h ce mardi 1er décembre, un requin potentiellement dangereux de 1,5m à 2m a été identifié par promeneur près du spot de surf de Perroquet à Grand Fond. Relayée par le CROSS de La Réunion, l’observation a été confirmée par le Centre Sécurité Requin et partagée avec le GIP Réserve Naturelle Marine de La Réunion.



Suite à cette observation, Olivier Tainturier, sous-préfet de Saint-Paul décide d’activer la procédure post-observation prévue par l’arrêté préfectoral n° 298 du 15 février 2019 portant autorisation temporaire d’opérations ciblées de prélèvement de requin. Cette opération débutera le mardi 1er décembre à partir de 17h.



Le dispositif prévoit la réalisation d’opérations de pêche ciblées aux alentours immédiats du lieu de l’observation pendant une durée d’au plus 72 heures. Des Palangres Verticales avec Alerte de Capture (PAVAC) vont être installées dans un rayon d’un mile nautique à compter du spot de surf de Perroquet et uniquement la nuit pour une meilleure efficacité de pêche. L’opération se déroulant dans la zone de protection 2A de la Réserve Naturelle Marine de La Réunion, des observateurs indépendants accompagneront les pêcheurs professionnels mandatés par le Centre Sécurité Requin.