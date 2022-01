National Obsèques des jumeaux Bogdanoff : "Dans l’univers, rien n’est impossible !"

Une messe à la mémoire des jumeaux, Igor et Grichka, décédés du Covid-19, s'est déroulée à l'église de la Madeleine ce lundi avant une inhumation dans l'intimité dans le Gers, village de leur naissance. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 11 Janvier 2022 à 14:34

Le 15 décembre dernier, les inséparables frères Bogdanoff étaient hospitalisés ensemble à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, touchés par le coronavirus. " Jusqu'au bout, ils se donnaient des nouvelles à quelques chambres d'écart ", confiait la semaine dernière Amélie de Bourbon-Parme, une des ex-épouses d’Igor Bogdanoff.



Le 28 décembre 2021, Grichka succombait au virus suivi, six jours plus tard, par Igor. Les jumeaux étaient âgés de 72 ans.



Leurs obsèques se sont déroulées ce lundi en l'église de La Madeleine à Paris. Les proches, entourés d'une centaine de personnes, leur ont rendu un dernier hommage. Un millier d'anonymes étaient également présents pour ces obsèques populaires et ouvertes à tous. "Dans l'univers, rien n'est impossible", pouvait-on lire sur le livret de messe



L'inhumation aura lieu ce mercredi 12 janvier, dans la plus stricte intimité dans le cimetière de Saint-Lary (Gers), le village de leur naissance, indique la Dépêche du Midi.