Obsèques de Mathis Bellon : Modification de la circulation dans le secteur de l'église de la Rivière des Pluies

Communiqué de la ville de Sainte-Marie :



La Ville de Sainte-Marie vous informe qu'un arrêté de circulation a été pris dans le but d'organiser le stationnement et sécuriser la circulation des véhicules dans le secteur de l'église de la Rivière des Pluies durant la célébration de la messe de Mathis Bellon, le samedi 6 août 2022 de 5 heures à 13 heures.



Le samedi 6 août 2022, la circulation de tous les véhicules dans la Rue de la Vierge Noire (devant l église de la Rivière des Pluies) se fera :

- dans le sens Ouest/Est de 7 h à 10 h 30

- dans le sens Est/Ouest de 10 h 30 à 13 h .



La modification provisoire de circulation concerne la portion comprise entre les Rues Roger Payet et le giratoire « DIRISI » . Le stationnement sera interdit dans la Rue de la Vierge Noire durant toute la cérémonie.

L'arrêté de circulation ne s'applique pas aux bus des lignes régulières (Car Jaune, Citalis…), aux véhicules des services de secours et de sécurité dans la Rue de la Vierge Noire .



L’itinéraire conseillé à partir du giratoire « DIRISI » se fera par les rues de la Grande Montée, Numa Nirlo et Desbassyns. Il est à noter que le parking de l’église sera fermé à partir de 5 heures et exclusivement réservé au fourgon mortuaire, à la famille proche du défunt ainsi qu’aux voitures des officiels.



La Mairie s'excuse auprès des usagers et riverains pour les désagréments qui en découlent.