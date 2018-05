Faits-divers Obsèques Vanina: plus de 150 personnes lui rendent hommage Hier ont eu lieu les obsèques de la jeune femme assassinée sauvagement dans la nuit de mercredi à jeudi par l'homme qu'elle ne fréquentait que depuis quelques mois. Plus d'une centaine de personnes ont tenu à être présents au cimetière de Piton Saint-Leu, pour montrer leur soutien.

Loin de la scène de crime, l'entourage de Vanina a été accueilli sur un fond musical au cimetière de Piton Saint-Leu, après avoir quitté la Chapelle Stella. Plus de 150 personnes étaient au rendez-vous pour rendre hommage à cette jeune femme, assassinée dans de terribles conditions.



La musique avait une grande place dans sa vie. Un de ses proches confie "j'écrivais des chansons et jouais à la guitare. C'est elle qui chantait", comme le révèle le Quotidien. Ils avaient même pour projet de monter un groupe. Pour lui faire honneur, son ami lui a chanté la chanson qu'elle aimait beaucoup. Il déclare avoir pour nouveau projet d'écrire une chanson en hommage à son amie.



"Partagé entre la tristesse, la révolte, le désespoir, l'ami de la victime espère que justice soit faite." Charline Bakowski Lu 2536 fois





