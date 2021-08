La grande Une Obligation vaccinale : Manifestation des soignants

Un appel à la manifestation contre le Pass sanitaire a été lancé dans la semaine. Les soignants sont invités à se mobiliser contre la nouvelle loi validée par le Conseil constitutionnel : ils devront tous se faire vacciner pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Ils étaient environ une centaine ce matin à exprimer leur mécontentement. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 6 Août 2021 à 08:46

La vaccination va devenir obligatoire pour plusieurs corps de métier à partir du 15 septembre. Des soignants ont décidé de manifester contre cette loi validée par le Conseil constitutionnel, laquelle sera bientôt promulguée.



Des soignants et des pompiers se sont rassemblés sur le parvis à l'entrée du CHU Félix Guyon de Bellepierre à Saint-Denis. Ils sont environ une centaine présents sur place. Plusieurs membres du personnel hospitalier se sont mobilisés momentanément avant de reprendre leur service.









Mobilisation dans le Sud



Une manifestation plus importante se tient actuellement au niveau du Groupe hospitalier Sud Réunion de Terre Sainte à Saint-Pierre.













Obligation vaccinale pour les soignants







Le Conseil constitutionnel a validé l'obligation pour les soignants de se faire vacciner . Ceux qui travaillent dans les cliniques, les hôpitaux, les Ehpad et les maisons de retraites devront avoir un schéma vaccinal complet. De même pour les sapeurs-pompiers, certains militaires et les bénévoles auprès des personnes âgées.Cette obligation entrera en vigueur à partir du 15 septembre et ceux qui ne seront pas vaccinés seront exposés à une "suspension du contrat de travail", c'est-à-dire qu'ils ne seront plus rémunérés.