A la Une . Obligation du port du masque : La liste des nouvelles zones concernées

​Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de COVID 19, et en complément de l’arrêté préfectoral du 21 août 2020 identifiant les espaces publics concernés par l’obligation du port du masque, Jacques Billant, préfet de La Réunion, a décidé, en concertation avec les maires, d’étendre cette obligation aux zones listées ci-dessous. Cette extension est d’application immédiate au 28 août :



Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 19:38 | Lu 1961 fois

Saint-Denis – centre-ville : périmètre circonscrit par :

- le boulevard Vauban (section Rue Maréchal Leclerc) au boulevard Sud

- le boulevard Sud à la rue Gasparin

- la rue Gasparin à la Préfecture Barachois

- la Préfecture Barachois au Pont du Butor



Cilaos

- Rue des écoles.



Saint-André - Centre-ville :

-Avenue Ile de France

-Avenue Bourbon

-Avenue de La République

-Rue de la Gare

-Rue du lycée

-Rue de la Communauté

-Chemin Lagourgue (partie Haute)

-Parc du Colosse



Trois-Bassins - Centre-ville

-Rue du Général de Gaulle

-Rue François de Mahy

-Le parvis bas du pôle culturel et sportif l’Alambic



Le Tampon- Centre Ville :

-Parc Jean de Cambiaire

-Rue Hubert Delisle (portion comprise entre la rue Benjamin Hoarau et la Rivière d'Abord)



Secteur de Dassy

Parc des Palmiers



Secteur de Trois Mares

Rue Charles Beaudelaire (portion comprise entre la rue du docteur Charrières et le chemin Mazeau)



Secteur du Quatorzième kilomètre

Autour du Rond point de l'école du 14 ième (portion comprise entre le chemin Neuf et la rue du docteur Charrières)



Secteur du Vingt-troisième kilomètre:

Carrefour RD 70 (Bois Court) et de la RN3 (portion comprise entre le chemin Canal et le chemin Raphaël Douyères)



Saint Pierre

Boulevard Hubert Delisle (portion comprise entre la rue Méziaire Guignard et la rue Suffren)





