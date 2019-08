Courrier des lecteurs Objectif du maire du Port: Zéro chiens capturés et mises à mort ordonnées

Depuis quelques mois, sur ordre du Maire du Port, la fourrière animale accompagnée de la police municipale sillonnent inlassablement les rues du Port à l’affût de la moindre boule de poils à quatre pattes.



Aucun ne peut leur échapper, pas même le mini chien inoffensif de 3 kgs pucé et stérilisé venant tout juste de s’échapper! Motif invoqué: le chien peut mordre, c’est sûr, une voiture peut vous écraser, la pluie peut tomber...



Moi, quand je vois 3 agents de la fourrière avec 2 agents de la police municipale s’acharner de bon matin pour attraper 3 kgs de boule de poils, je me demande si c’est à cela que servent mes impôts alors je suis inquiète...



Pour la petite histoire, on est intervenu pour leur dire d’arrêter de ramasser le chien de moune... Je n’oublie pas qu’à deux reprises, j’ai fait appel à la police municipale pour des problèmes de voisinage et ils ne sont jamais intervenus. j’ai dû régler le problème autrement.



Il est sûrement plus facile de déambuler dans la ville du port pour capturer des chiens sans défense, on n’a pas besoin de leur parler ni de leur rappeler les lois et accessoirement de verbaliser mais bon vu l’échéance électorale, ne parlons pas ou plus de verbalisation!



Alors, je voudrais vous dire monsieur le Maire quand vous aurez fini de capturer tous les chiens et chats de ma ville, pourriez-vous en faire de même avec tous les déchets, ce serait top! Je suis fatiguée de voir H24 des voitures désossées des sacs de pourriture des poubelles non rentrées et des rues pas nettoyées.

Marie-Lyne Grondin





