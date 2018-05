Obésité: Une délégation d'associations métropolitaines bientôt La Réunion

L'association réunionnaise Le poids des mots annonce la venue d'une délégation de représentants d'associations métropolitaines à partir du 4 mai : l'association rondisport 23 et de l'association rondisport 19, qui ont pour but la prévention de la sédentarité, de l'obésité et de ses complications."Nos amis participeront aux activités de l'association le poids des mots (gym,marche nordique forêt de l'Etang salé) et partiront aussi à la découverte de l'île tout cela en 10 jours. Dans le planning prévu, trois grandes dates sont à retenir : un pique-nique partage à la grotte de Saint-Paul le 6 mai, un débat de présentation et d'échange à la maison de santé Alexis Pota à la Saline les Hauts de 9h à 11h30, et la visite d'une clinique portoise traitant l'obésité le 11 mai".