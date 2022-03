Communiqué Oasis Réunion adresse une question aux douze candidats à la présidentielle

Oasis Réunion adresse une question aux candidats à l'élection présidentielle. Par N.P. - Publié le Mercredi 23 Mars 2022 à 10:39

La lettre adressée aux candidats :



Votre temps de candidature à l'élection présidentielle est compté, tout comme celui des citoyens bio consomac'teurs écoresponsables que nous nous efforçons d'être dans notre investissement quotidien en faveur de la « transition agroécologique ».



De ce fait, nous ne vous poserons qu' une seule question mais qui a - aux yeux des 40 000 signataires de notre Manifeste et de 95% de la population réunionnaise que nous avons sondée (*) - un caractère « primordial » car « vital ».



▶︎ NOTRE QUESTION :

VOUS, ÉLU•E PRÉSIDENT•E DE LA RÉPUBLIQUE LE 24 AVRIL 2022, PRENEZ-VOUS L'ENGAGEMENT SOLENNEL DE METTRE EN OEUVRE TOUS LES MOYENS APPROPRIÉS, FINANCIERS, TECHNIQUES, ADMINISTRATIFS, D'INCITATION ET D'ACCOMPAGNEMENT, D'UNE MANIÈRE CONTRACTUELLE, CLAIRE ET FIABLE, VOIRE SI BESOIN DÉROGATOIRE, EN CONCERTATION AVEC LES ACTEURS DU « CONSENSUS TERRITORIAL RÉUNIONNAIS » (**) ET LES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES,

AFIN DE RÉPONDRE À LA DEMANDE DES RÉUNIONNAISES ET RÉUNIONNAIS (QUI VEULENT ÊTRE CERTAINS DE POUVOIR MANGER QUOI QU'IL SE PASSE DANS LE MONDE ET SUR LA PLANÈTE) D'ATTEINDRE AU MIEUX ET AU PLUS VITE D'ICI À 2030 L'AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE DURABLE DE L'ÎLE ? (****)

CECI À PARTIR D'UNE ALIMENTATION SAINE, SÛRE, POUR TOUT LE MONDE, AU JUSTE PRIX, QUI PUISSE COUVRIR LES 5 à 600 000 TONNES DE NOURRITURE CONSOMMÉES CHAQUE ANNÉE À LA RÉUNION DONT SEULEMENT 100 à 120 000 TONNES SONT PRODUITES SUR L'ÎLE ACTUELLEMENT (CE QUI CORRESPOND À UNE IMPORTATION D'ENVIRON 80% DES BESOINS !). (***)



▶︎ VOTRE RÉPONSE :

O OUI O NON

Votre réponse est attendue pour le 31 MARS 2022 MINUIT au plus tard.

Elle sera publiée sur le site

Elle sera également diffusée dans toute la presse réunionnaise : écrite, parlée, et télévisée.

Nota-bene : les non réponses seraient également publiées, s'il y en avait.



▶︎ VOTRE NOTE COMPLÉMENTAIRE ÉVENTUELLE :

incluse ici ou faisant l'objet d'un document en pièce jointe.

|



II° partie : LES INFORMATIONS SUR OASIS RÉUNION

▶︎ LES 7 DOCUMENTS FONDATEURS DE RÉFÉRENCE : • Le Manifeste d'Oasis Réunion et son annexe ICI • (*) Le sondage d'Oasis Réunion sur « l'autosuffisance alimentaire durable de l'île de La Réunion » ICI • (**) Le Consensus Territorial Réunionnais Pour plus d'informations sur les objectifs et actions du Collectif Oasis Réunion depuis sa création il y a juste 5 ans, notamment sur l'Autonomie Alimentaire « Durable », voir :▶︎ LES 7 DOCUMENTS FONDATEURS DE RÉFÉRENCE :

• (***) La synthèse de la Radioscopie de La Réunion en 7 points capitaux

Dossier complet

• (****) La synthèse des Propositions concrètes d'Oasis Réunion à l'horizon 2030 : scénarios prospectifs et leviers pour une autosuffisance alimentaire durable de l'île

• Le « tract-alim » faisant apparaître le « cercle vertueux » de l'agriculture 100% locale, bio, et paysanne : en mangeant local et bio on fait « d'une pierre sept coups » ! (tirage prévisionnel à 100 000 exemplaires pour une très large diffusion dans les 24 communes de l'île).

(ne figurent que ceux parus dans les 6 derniers mois)

• dans Le Quotidien du 18 mars 2022 « Pour un euro d'achat alimentaire, il faut compter un euro caché ». Avec les crises successives, la notion de résilience alimentaire est devenue centrale. Sur l'île, le directeur de recherche à l'INRAE Michel DURU a collaboré avec le Collectif Oasis Réunion pour lier les réflexions sur l'autonomie alimentaire, à celles autour de la santé et de l'environnement.

• dans Le Quotidien du 18 mars 2022 « La Réunion vise une transition vers l'utilisation de fertilisants naturels et locaux » : La Réunion subit de plein fouet l’impact du conflit en Ukraine avec la raréfaction et la montée des prix des engrais. Ce phénomène représente un risque majeur pour l’agriculture et la résilience alimentaire de l’île dépendante des importations en la matière. Pour autant, des alternatives locales peuvent exister.

• dans Le Quotidien du 22 février 2022 « L'autonomie alimentaire est possible à La Réunion ». Gilles Billen est directeur de recherche en biogéochimie au CNRS. Avec son équipe de l'UMR MÉTIS, il a collaboré étroitement avec Oasis Réunion pour élaborer des scénarios réalistes parvenant à une autonomie alimentaire de l'île. Ce sont ces scénarios qui ont été remis au ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu lors de sa récente visite dans le département.

• dans l'émission radiophonique « On refait La Réunion » sur RTL Réunion « On parle autonomie alimentaire avec Oasis Réunion » : le collectif a pu une nouvelle fois s'exprimer sur les révélations du recensement agricole qui, entre autres, indique que l'AC (Agriculture Chimique) est en perte de vitesse (-20% d'agriculteurs en 10 ans) alors que le nombre des agriculteurs bio a été multiplié par 7 pour atteindre plus de 400 fermes bio certifiées en 2020 sur l'île. Pour autant la demande en produits sains est loin d'être satisfaite... ICI

• dans le Journal de l'île de La Réunion du 16/09/2021 « Nous souhaitons passer de l'agrochimie à l'agroécologie » : Sur notre île, le collectif Oasis Réunion souhaite une agriculture autosuffisante 100% biologique locale et paysanne; une alimentation saine, sûre, durable pour tout le monde au juste prix; et une consommation éco-responsable. "Une utopie réaliste" pour Bernard Astruc, co-initiateur du projet.

de nombreux contacts ont eu lieu "en direct" avec des élus, des représentants des pouvoirs publics, des représentants d'organisations agricoles et agroalimentaires, pour des échanges constructifs dans un esprit d'ouverture et de dialogue.

Nous vous remercions par avance :

- de l'émission d'un accusé de réception dès l'ouverture du présent courriel ;

- d'une proche réponse à la question « primordiale car vitale » que nous venons de vous poser ;

et vous prions de croire, M en notre très attentive considération. ---

Bernard Astruc - Marie-Claire Vizier

Membres du comité de pilotage du Collectif Oasis Réunion Contact depuis la métropole ou La Réunion : 0670510648 (13h-19h exclusivement par texto préalable)

Contact depuis La Réunion : 0692 95 45 45 (exclusivement par texto préalable) https://oasis-reunion.bio/

https://www.facebook.com/oasis.reunion.bio/

Gilles Billen, directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

