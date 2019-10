OUsa OUva, focus sur la migration des tortues marines

Plongez dans l’univers des tortues marines et venez découvrir l’exposition OUsa OUva, sur leur migration. Jusqu’en décembre prochain, venez approfondir vos connaissances sur le déplacement des tortues marines avec l’exposition OUsa OUva, portée par le CEDTM (centre d’étude et de découverte des tortues marines), Kélonia et la délégation Ifremer Océan Indien. Dans le cadre de cette exposition, une conférence sur le thème de “La Nouvelle technologie au service des tortues marines” sera animée par Pierre Gogendeau, d’Ifremer Délégation Océan Indien ce mercredi 23 octobre à 18h à Kélonia.



De la naissance à l’âge adulte, les tortues marines parcourent plusieurs milliers de kilomètres à travers les océans. D’où viennent-elles? Où vont-elles? Pourquoi? L’exposition “OUsa OUva” vous entraîne sur les traces des tortues marines du sud-ouest de l’océan Indien. Saurez-vous percer le mystère de leur migration? Vous trouverez une partie de ces réponses en venant découvrir l’exposition qui se déroulera à Kélonia jusqu’en décembre 2019. Vous en saurez davantage, sur le mode de vie des tortues marines, avec Pierre Gogendeau qui animera une conférence ce mercredi 23 octobre à Kélonia sur le thème de “la nouvelle technologie au service des tortues marines”.



En effet, l’approfondissement des connaissances sur les animaux est une composante essentielle à leur protection. Ce que l’on sait des tortues marines et notamment du comportement des individus juvéniles reste encore bien mystérieux et beaucoup de questions n’ont pas encore trouvé leurs réponses. Ainsi, pour continuer de récolter des données qui permettraient de mieux les connaitre, tout en engendrant un dérangement minimal pour l’animal et de l’environnement, l’Ifremer et Kélonia collaborent au travers des projets pIOT (co-financement Consortium de recherche Iles Eparses 2017-2020) et IOT (co-financement FEDER INTERREG V OI) afin de mettre au point une nouvelle génération de balises. Le public présent durant cette conférence comprendra les verrous, les enjeux et les innovations que représentent le développement de cette nouvelle technologie.





Conférence gratuite.

Réservation obligatoire au 02 62 34 81 10.